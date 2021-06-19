Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Olay nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluşurken bölgeye ekipler sevk edildi.

Avcılar'da E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçide bağlı kablolar aniden koparak bir halk otobüsünün üzerine düştü.Olay nedeniyle yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı