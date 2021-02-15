Avcılar D-100'de akşam iş çıkışında trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL 'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Avcılar D-100 Karayolu Beylikdüzü yönünde trafik durma noktasına geldi. Ambulanslar siren çalmasına rağmen kilitlenen trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü yönünde metrobüs seferleri aksadı, trafik durma noktasına geldi. Artan trafik Avcılar D-100 Karayolu'nu da etkiledi. Sürücüler yoğun trafik nedeniyle Beylikdüzü yönünde adım adım ilerledi. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ambulanslar ise zor anlar yaşadı. Yoğun trafik nedeniyle sürekli şerit değiştirmek zorunda kalınan ambulanslar, ilerlemekte zorluk çekti. Sürücülerin büyük çoğunluğu yaklaşık bir saattir yolda olduklarını ifade etti. Sürücülerden Ahmet Yıldırım, "45 dakikadır yoldayım. Aynı yerde çakılı kaldım. Radyoyu açtım, Beylikdüzü'nde kar varmış o yüzden böyle olmuş ama inanamıyorum bu trafiğe. Bu kadar keşmekeş nedir. İnsanlar ambulansa yol vermiyorlar. Arkadan ambulans geliyor siren çalarak ama yol vermiyorlar" dedi.

Bir saatte 12 kilometre anca geldiğini söyleyen Miraç Çelik, "Sefaköy'den, Beylikdüzü'ne gidiyorum. Daha da yolum var, ayaklarım koptu. İleride TIR devrilmiş sanırım açılacağını da sanmıyorum. İstanbul keşmekeş olmuş. Gittiğimiz yol 12 kilometre ama en az bir saat 10 dakika sürüyor. Normalde 15 dakikalık bir yol" diye konuşurken Saat 19.00'da iş başı yapan bir vatandaş ise "İki saattir yoldayız. Normalde vardiyama 19.00'da başlıyorum ama ancak 21.00'de devralırım gibi gözüküyor. Oradaki arkadaşlar iş bırakmak için bizi bekliyor ama bu gidişle zor olacak gibi" dedi.Taksi şoförü Özcan Güç uzun süren yolculuklar nedeniyle bugün iş yapamadıklarını belirterek, "Misafirimle iki saattir yoldayım. Daha gidilecek bir saat yolum var. Bugün kimse iş yapamadı. Yolda olan herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı