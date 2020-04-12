AVCILAR-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA D-100'DEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.
12.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:42
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar mevkilerindeki sakinlik havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA