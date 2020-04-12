AVCILAR-BÜYÜKÇEKMECE ARASINDA D-100'DEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.

İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar mevkilerindeki sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA