Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.
12.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:47
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar mevkilerindeki sakinlik havadan fotoğraflandı.
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Kaynak: DHA