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Beşiktaş, Avcılar, Spor

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nden yardım kampanyası

Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, ülkemizin geçirdiği zorlu süreçte ihtiyaç sahibi aileler ve sağlık çalışanları yakınları için yardım kampanyası başlattı.

18.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:49
Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği'nden yardım kampanyası
Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği, ülkemizin geçirdiği zorlu süreçte ihtiyaç sahibi aileler ve sağlık çalışanları yakınları için yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk aşamada hazırlanan 150 erzak kolisi ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ulaştırıldı.

BAŞKAN AYDOĞAN: DERNEK OLARAK ELİMİZDEN GELDİĞİNCE, YARDIM FAALİYETLERİNDE BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZSosyal sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan bir dernek olduklarını söyleyen Avcılar Beşiktaş Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan, "Avcılar Beşiktaş Derneği daha önce de bir çok kez sosyal yardım faaliyetlerinin içinde olmuştu. Şu anda da ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Biz de dernek olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yardım faaliyetlerinde bulunmaya çalışıyoruz. İlk etapta 150 koli hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İnşallah daha da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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