Avcılar Belediyesinin işitme engelli maskesi dünya basınında
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Avcılar Belediyesinin işitme engelli maskesi dünya basınında

- Avcılar Belediyesinin işitme engelli maskesi dünya basınında Avcılar Belediyesinin işitme engelliler için ürettiği maske dünya basınında geniş yer aldı.

Avcılar Belediyesinin işitme engelli maskesi dünya basınında
29.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:01

- Avcılar Belediyesinin işitme engelli maskesi dünya basınında

İSTANBUL - Avcılar Belediyesinin işitme engelliler için ürettiği maske dünya basınında geniş yer aldı.

İçişleri Bakanlığınca salgın döneminde ülke genelinde getirilen maske takma zorunluluğu, işitme engelli vatandaşların iletişim kurmasını güçleştirdi. Avcılar Belediyesi, engelli dernekleri ile kurduğu yakın bağ sonucunda işitme engellilerine yönelik maske ihtiyacını tespit etti. Bunun üzerine vatandaşların bu süreçte mağduriyetlerini azaltmak için, belediye personeline maske üretmek amacıyla kurulan atölyede ağız bölümü şeffaf maske üretme kararı aldı. Üretilen yeni maskeler sayesinde işitme engelliler, dudak okuyarak rahatça iletişim kurabiliyor.

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından İngiliz haber ajansı Reuters ve Çin'in resmi haber ajansı XinhuaNET, Avcılar Belediyesinin ürettiği özel maskeyle ilgili haberi dünyaya servis etti. Uluslararası ajanslar ve haber sitelerinin yoğun ilgi gösterdiği maskeler, Avcılar Belediyesinin maske üretim atölyesinde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmesi için üretiliyor.

Hançerli, "Tüm yüreğimle sizleri seviyorum"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Kıymetli kardeşlerimiz için bir süredir yeni bir maske üretiyoruz. Bu maske, işitme engelli kardeşlerimin dudak okuyabilecekleri ve daha kolay anlaşabilecekleri bir maske. Bu maskeyi engelli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İşitme engellilere yönelik bu çalışmamızın tüm dünyaya örnek olmasını temenni ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Manşet

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