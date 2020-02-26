Avcılar Belediyesi'nin sağlık alanındaki çalışmaları genişleyerek devam ediyor

26.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:28

Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, koruyucu ve çok yönlü sağlık hizmetlerine devam ediyor.



Avcılar Belediyesi, halkın sağlık alanında birçok hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanmalarını sağlamaya devam ediyor. "Yeter ki sağlık olsun" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra, belediyenin farklı birimleri de sağlık alanında yürüttükleri aktivitelerle, insani ihtiyaçların öncelikliğini taşıyan hizmeti halka hızlı bir şekilde ulaştırılmaya çalıştırılıyor. Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetlerini hem sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için, hem de 'koruyucu hekimlik' anlayışıyla vatandaşları çeşitli hastalıklara karşı bilinçlendirmek için verdiğini belirtti.



Evde sağlık hizmeti



Çalışmalar kapsamında yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlar, belediyenin sağlık ekipleri tarafından evlerinde hizmete tabi tutuluyor. Evlerinde sağlık hizmetlerinde yararlanan vatandaşlara pansuman, yara bakımı, serum ve sonda takılması gibi müdahaleler belediyenin sağlık görevlileri tarafından düzenli bir şekilde yapılıyor. 2019 yılında 1203 vatandaş, belediyenin sağlık ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilerek evde bakım hizmetinden faydalandı.



Evden hastaneye, hastaneden eve çalışması genişleyerek devam ediyor



Öte yandan hastaları evlerinden alıp hastaneye götüren, hastaneden alıp tekrar eve getiren hasta nakil araçları, 2019 yılında toplamda 2 bin 384 hastayı sağlık hizmetine ulaştırdı. Belediyeye ait 3 adet hasta nakil ambulansı ve 1 adet hasta nakil aracı, gün içinde sürekli vatandaşların evleriyle hastaneler arasında mekik dokuyor. Araçlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 1 hafta öncesinden belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü arayarak randevu alması gerekiyor. Yetkililer hasta nakil araçlarının sadece Avcılar ilçesinde veya Avrupa yakasında hizmet vermediğini araçların İstanbul'un tüm bölgelerindeki hastanelere gittiğini belirtti.



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, engelli vatandaşlara yönelik birçok hizmeti genişleterek hayata geçiriyor. Müdürlüğe bağlı 2 araç engelli vatandaşların hastanelere ulaşımlarını sağlıyor. Aynı zamanda doktor randevularının alınması ve takibi, gerektiğinde heyet raporlarının alınması gibi hizmetler de belediye tarafından veriliyor. Ayrıca belediyenin sağlık personeli ve hasta nakil araçları konser, tören gibi halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonlarda da görev alıyor. 2019 yılında on binlerce insanın katıldığı 36 organizasyonda belediyenin sağlıkçıları önlem aldı.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal destek hizmeti



Avcılar Belediyesi'nin sağlık hizmetleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşlara medikal cihazlar ve hasta bezleri de ücretsiz olarak temin ediliyor. Belediye'nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından medikal cihazlar ve hasta bezleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılıyor. 2019 yılında adet akülü araba ve benzeri cihaz ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıldı. Aynı şekilde, 2019 yılında 214 aileye 25 bin 680 adet, 2020'nin ilk 2 ayında ise 200 aileye 12. 000 adet hasta bezi dağıtıldığı belirtildi.



'Koruyucu hekimlik' hizmeti"



Belediyenin sağlık hizmetleri kapsamında ileride görülebilecek sağlık problemleriyle ilgili de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda üniversite hastaneleriyle anlaşmalı olarak düzenlenen seminerler 4 yıldır aralıksız sürüyor. Bunlar arasında, kalp krizi ve tetikleyicileri, sağlıklı ve dengeli beslenme, reflü ve mide hastalıkları gibi konularda uzman hekimler tarafından verilen seminer halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak ise hijyen, el yıkama, ağız ve diş sağlığı gibi seminerler verilerek çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı bir yaşam için kazanılması gereken alışkanlıklar anlatıldı.



Kadınlara gebelik sürecinde yardımcı olmak için "Hamilelik Okulu"



Belediyenin anne adaylarına yönelik çalışmaları da büyük ilgiyle karşılanıyor. Hamilelik döneminden, bebeğin doğumundan sonra bakımında ailenin rolüne kadar geniş kapsamlı birçok seminer düzenleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA