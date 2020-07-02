Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek
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Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağmur ve rüzgar sebebi ile evi ve eşyaları zarar gören vatandaşa Avcılar Belediyesi destek oldu.

Avcılar Belediyesi'nden sel mağduru aileye destek
02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:10

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, mevsim normallerinin üzerinde etkili olan yağmur ve rüzgar sebebi ile evi ve eşyaları zarar gören vatandaşa Avcılar Belediyesi destek oldu.

Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı çiftin tek katlı evinin çatısı, geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Rüzgarla birlikte başlayan sağanak yağmur nedeniyle ev sular altında kaldı. Tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen aileye Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri ekipleri mağdur aileye destek olmak için seferber oldu.

Belediyeden yardım gecikmedi

Yaşadıkları felaket sonrasında belediyenin 444 69 89 numaralı telefonundan Sosyal Destek Hizmetleri'ne ulaşan aile eşya desteği talebinde bulundu. Ekipler, yeni evlerine taşınan aileye hızla talep ettikleri tüm ev eşyaları temin etti. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada sel mağduru aileye düzenli olarak erzak desteği de sağlanacağı bildirildi.

Başkan Hançerli, sel sonrasında alt yapı çalışmalarını denetledi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yağış sonrası ilçedeki mahallelere ziyaret düzenleyerek, olası su baskınları için alınan önlem çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm birimleri ile teyakkuza geçtiğini bildiren Hançerli, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Olası afetlere karşı tüm müdürlükleri ile hazır bir belediye olduklarının altını çizen Hançerli, "Afet yönetimi bugün en öncelikli konumuzdur. Doğa ve toplum dostu bir belediyecilik anlayışı ile her türlü 'afet öncesi koruma 'ya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı ve koordineli çalışmalarımız sayesinde yoğun yağıştan ciddi oranda etkilenmedik. Bu sonucu almamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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