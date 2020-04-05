Avcılar Belediyesi'nden pazarlarda sıkı denetim
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İçişleri Bakanlığı, Avcılar, Zabıta

Avcılar Belediyesi'nden pazarlarda sıkı denetim

Avcılar Belediyesi'nden pazarlarda sıkı denetim Avcılar'da vatandaşlar pazarlara ateşleri ölçülerek alındı, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı Avcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında...

05.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:53

Avcılar Belediyesi'nden pazarlarda sıkı denetim

Avcılar'da vatandaşlar pazarlara ateşleri ölçülerek alındı, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, bugün ilçede kurulan tüm semt pazarlarında denetimlerini titizlikle sürdürdü. Pazar girişinde vatandaşların ateşini ölçen ekipler maskesi olmayanlara maske dağıttı.

İçişleri Bakanlığı yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında market, pazar ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirmişti. Avcılar Belediyesi, alınan kararların uygulanması noktasında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda semt pazarlarının girişlerinde bekleyen zabıtalar vatandaşları bilgilendiriyor. Vatandaşların ateşini ölçen zabıtalar maskesi olmayanlara da maske veriyor. Belediye ekipleri tarafından pazarın çeşitli noktalarına konulan dezenfektanlar ile vatandaşların sürekli ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor.

Vatandaşların sağlığı için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin uygulanması noktasında çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Avcılar Belediyesi zabıta görevlisi Ercan Emre, "Avcılar Belediyesi olarak yeni yayınlanan genelgeye istinaden pazarlarımızın girişini demir bariyerlerle çevirdik. Bütün girişleri kapattık. Ara sokaklardan giriş olmasını engelledik. Ana girişten arkadaşlarımızın ateş ölçerle vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz. Maske kontrolü yapıyoruz. Ayrıca dezenfektan noktalarımız var. Buradan içeri giren vatandaşlarımıza dezenfekten hizmeti sunuyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske sunuyoruz. Kendilerinden şunları rica ediyoruz; lütfen açıkta satılan meyve sebzeleri elleriyle dokunmasınlar kendileri seçmesinler pazarcı esnafımızdan talep etsinler veya hazırda olan poşette olan ürünlerden alsınlar. Bu şekilde kontrollerimiz bütün pazarlarda devam etmekte" dedi.

Avcılar Belediyesi'nden pazarlarda sıkı denetim

Kaynak: İHA

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Avcılar Belediyesi'nden pazarlarda sıkı denetim
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