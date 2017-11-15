Avcılar Belediyesi'nden Evlilik ve Yaşam Okulu Eğitim Seminerleri

Aile ve bireylerin iletişimlerini güçlendirmek amacıyla Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Evlilik ve Yaşam Okulu Eğitim Seminerleri, her ayın 2'nci Pazartesi günü Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonunda devam ediyor.



Türkiye'de ilk Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kuran Avcılar Belediyesi'nin, evli ve evlilik hayatına hazırlanan çiftler için düzenlediği "Evlilik ve Yaşam Okulu" konu başlıklı eğitim programı, Avcılar Belediyesi bünyesinde bulunan psikolog Aile Danışmanının anlatımı ile Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu'nda gerçekleşiyor.



Evlilik öncesi ve sonrası eğitim programı



Proğrama katılan çiftlere uzun bir evliliğin sırları, sevgi dolu bir beraberlik oluşturmanın püf noktaları aynı zamanda aile içi şiddet ve farklı kültürlerden evlilikler gibi konularda eğitim veriliyor.



Evlilikte ilişkiyi geliştirebilecek pratik önerilerin anlatıldığı eğitim seminerinde Psikolog Hacı Tekin, "Aşk duygusu içerisinde yer alan temel bileşenler; sıkı dostluk, tutku ve bağlılıktır. Aşkın devamı için eşlerin birbirine zaman ayırmaları, birbirleriyle iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları gerekir. Sevgiyi hissetmek yetmez. Onu göstermek, ona önem vermek gerekir" dedi.



Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki evlilik öncesi birbirini tanıma, anlama eğitimi alan çiftlerin evlilikleri daha uzun ve daha sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple evlilik ve yaşam okulu konu başlığı ile çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sayesinde programa katılan çiftlere kadın ve erkeğin eşit olduğunu, görev ve sorumluluklarının karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Çiftler bu eğitimler sayesinde eş adaylarını daha iyi tanımayı ve kendisini daha doğru ifade etmeyi öğreniyor" dedi. - İSTANBUL