Avcılar Belediyesi'nde eylem üçüncü haftasında... Sendikadan belediyeye dava hazırlığı

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar üçüncü kez kez eylem yaptı.

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası'nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar üçüncü kez kez eylem yaptı. Belediye çalışan memurların ödenmeyen maaş ve çeşitli ödemelerinin ortalama 15 bin TL'yi bulduğu iddia edildi Tüm-Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, kısa süre içerisinde tüm memurlardan imza toplayarak 2020 yılı sonunda alacaklarının zaman aşımına uğramaması için Avcılar Belediyesi hakkında dava açacaklarını söyledi.

Tüm Bel-Sen üyesi memurlar bugün saat 12.30'da Avcılar Belediyesi önünde toplandı. Sendikanın İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, memurların 10 bin TL tutarında 9 ikramiye alacağı, sözleşmeli memurların da 1 maaş ve 13 ikramiyesi olmak üzere ortalama 15 bin alacaklarının ödenmediğini söyledi.

ERDEM: ZAM YAPILMADIĞI GİBİ MAAŞLAR DÜŞÜRÜLDÜ

Erdem, ayrıca teknik personelin 2016 yılından bu yana ortalama 8 bin TL tutarında arazi tazminatlarının ödenmediğini ileri sürerek, şöyle dedi:

"İstanbul'daki CHP'li belediyelerde ortalama aylık 2800-3000-TL bandında toplu iş sözleşmesi ödemesi yapılırken, Avcılar Belediyesi emekçilerine bu tutarların yarısı ödenmektedir. Sözleşmeli memurlara ödenen ise bu emsallerin çok altındadır. Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli antidemokratik yasada ısrarını sürdürerek emekçilerin kazanımlarına ve haklarına saygı duymadığını göstermektedir. Belediye Başkanı, Avcılar Belediyesi emekçilerine demokratlığını ve emekçiden yana olduğunu gösterememiştir. Sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaşlarına zam yapılmadığı gibi Avcılar Belediyesi Meclis kararıyla maaşları ortalama 300 TL düşürülmüştür. Belediye Başkanı emekçinin aleyhine yasal limitleri tanıyor, emekçilerin lehine olanları dikkate almıyor. Sözleşmeli memurlara, Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesinde belirlenen limitlerin altında ücret vermektedir. Ayrıca yasal olarak zorunlu olduğu halde belediye personeline yemek verilmemektedir. Sözleşmeli memurlara yemek parası da verilmemektedir, memurlara da verilen tutar ihtiyacı karşılamamaktadır. Personel servisinde de kısıtlama yapılmıştır. 9 adet olan servis sayısı 5'e indirilmiş, pek çok personel servis hakkını kullanamamaktadır. Avcılar Belediyesinde maske dağıtımında bile halen sorun yaşanmaktadır. Onlarca emekçi korona (covid-19) hastası olmuştur. Dönüşümlü çalışma düzenine geçilmediği gibi 10 yaş altında çocuğu olan anneler de genellikle işe gelmektedir. Bu yanlış uygulamalar neticesinde bazı birimlerin nerdeyse tamamı hastalığa yakalanmıştır."

Tüm-Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, basın açıklamasından sonra kısa süre içerisinde tüm memurlardan imza toplayarak 2020 yılı sonunda alacaklarının zaman aşımına uğramaması için Avcılar Belediyesi hakkında dava açacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş