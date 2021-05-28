Avcılar Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hız verdi
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Avcılar Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hız verdi

Avcılar Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hız verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar Belediyesi, tarafından yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Avcılar Belediyesi, tarafından yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte asfalt serim çalışmalarına hız veren Avcılar Belediyesi, ilçe genelinde bir çok güzergahı asfaltla buluşturuyor. Denizköşkler ve Cihangir mahallelerinden başlayan asfalt onarım, bakım ve yama çalışması ulaşıma büyük bir rahatlık getirerek vatandaşın önemli bir ihtiyacını daha gideriyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli Avcılar'ı modern, güvenli ve konforlu yollara kavuşturduklarını belirterek şunları söyledi; "Ekiplerimiz, özveri ve yoğun çalışma temposuyla vatandaşlarımızın ayağına taş değmesin, gidecekleri yere daha güvenli şekilde ulaşsınlar diye çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerçek sorunlara gerçek çözümler anlayışı ile sürdürdüğümüz hizmetlerimizle vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz." - İSTANBUL

Avcılar Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hız verdi
Avcılar Belediyesi, asfalt serim çalışmalarına hız verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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