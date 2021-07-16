Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Avcılar açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Avcılar açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 2 kişi bulunan tekne, KEGM-6 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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