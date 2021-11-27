Avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirildi - Haberler
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Avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 400 kilogram ağırlığındaki domuz, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde 400 kilogram ağırlığındaki domuz, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi.

Perşembe beldesine bağlı Kerimler köyündeki çiftçiler, tarlalarına dadanan domuzdan dolayı mağdur oldu. Köyde yaşayan vatandaşların tarlalara ekilen buğday, mısır gibi ürünlerine zarar veren domuzlar avcılar tarafından etkisiz hale getirildi. 15 kişilik ekip ve 20 köpekle köylüye yardıma gelen avcılar, domuzu etkisiz hale getirdi. Avcı grubundan Muhammet Şıklı şunları söyledi:

"Köyde yaşayan vatandaşlar tarlalarındaki emeklerinin sürekli domuzlar tarafından zarar gördüğü için bizden yardım istedi. Uzun zamandır köylü bizden yardım bekliyordu. Bizde ekip olarak köye geldik. Uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 400 kilo ağırlığında oldukça da büyük bir domuz yakaladık."

Çiftçiler, tarlalarına zarar veren domuzu yakalayan avcılara teşekkür etti. - ZONGULDAK

Avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirildi

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