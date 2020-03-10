Avcıdan örnek davranış Düzce'de avcılık yapan İshak Birinci, av sezonunun sona ermesinin ardından, yaban hayatına destek olmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne 150 kilogram yonca bağışlayarak; yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bırakılmasını sağladı.

Düzce'de avcılık yapan İshak Birinci, av sezonunun sona ermesinin ardından, yaban hayatına destek olmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne 150 kilogram yonca bağışlayarak; yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bırakılmasını sağladı.



Av sezonu 1 Mart tarihinde sona ererken, Düzce'de avcılık yapan İshak Birinci, yaban hayata destek vermek amacıyla özellikle kış yorgunluğu yaşayan yaban hayvanlarının yoğun bulunduğu bölgelere bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne 150 kilogram yoncayı bağışladı.



İshak Birinci av sezonu boyunca verilen kota kapsamında av yaptıklarını belirterek "Avcılık dede ve ata geleneğidir. Ancak av sezonunun sona ermesi ile av hayvanlarının rahat üremesi için av yasağına uymamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde hayvanlar kendi eşleri ile birleşerek üreyecekler. Av yasağına uymamamız durumunda hayvanların neslini tüketeceğimiz gibi gebe hayvanlara da zarar vermemiz bize vicdani olarak rahatsızlık verecektir. Hayvanların kış yorgunluğu yaşaması nedeniyle rahat yem bulamayacaklarını düşünerek böyle bir bağış yaptık. En ufak bir faydamız olursa ne mutlu bize" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA