Avcı ve Doğa Festivali'ne Doğru

Çarşamba ilçesinde düzenlenen Rahvan At Yarışları ile bu yıl 10'uncusu yapılacak Avcı ve Doğa Festivali, 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Geçen yıl ilki düzenlenen Rahvan At Yarışları, bu yıl da Türkiye'nin birçok şehrinden gelecek rahvan binicilerinin Yeşilköy Doğal Yaşam Parkı'nda hazırlanan parkurlarda kıyasıya mücadelesine ev sahipliği yapacak.



Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek Avcı ve Doğa Festivali de avcı buluşmasına sahne olacak.



Festival kapsamında 8 Temmuz'da av köpekleri mera yarışması, 9 Temmuz'da rahvan at yarışları ve tek kurşun trap atış müsabakası yapılacak. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.





Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Çarşamba Safari Avcılık ve Atıcılık Kulübü ile Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği festival, Yeşilköy Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek.