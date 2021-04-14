Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı yaza hazırlanıyor
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Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı yaza hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı yaza hazırlanıyor

Kent genelinde yeşillendirme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, maviyle yeşili buluşturan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanını yaza hazırlıyor.

Kent genelinde yeşillendirme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, maviyle yeşili buluşturan Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanını yaza hazırlıyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, modern oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları, deniz üstü köprüsü, mavi ile yeşili bir araya getiren Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında, peyzaj bakımı çalışması yaptı. Belediye ekipleri, 72 dönüm alan üzerine kurulu sosyal yaşam merkezinde, çim ve peyzaj bakımı yaparken sulama sistemini de yeniledi.

Aliağa genelinde yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Müdürlük olarak; ot temizliği, ağaç budama, dezenfeksiyon, sulama ve bakım çalışmalarına kent genelinde devam ediyoruz. Bu kapsamda havaların ısınmasıyla da birlikte, Aliağalıların özellikle yaz aylarında ilgi gösterdiği, yaz akşamları ailece keyifle vakit geçirdikleri Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda budama, çim ve peyzaj bakımı gerçekleştirdik" dedi. - İZMİR

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı yaza hazırlanıyor
Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı yaza hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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