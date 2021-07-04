Avcı'nın puan ortalaması şampiyonluk için Trabzonspor'u umutlandırıyor
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Avcı'nın puan ortalaması şampiyonluk için Trabzonspor'u umutlandırıyor

Avcı'nın puan ortalaması şampiyonluk için Trabzonspor'u umutlandırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son 5 sezonda görev yaptığı takımlarda elde ettiği puan ortalaması, bordo-mavilileri yeni sezon öncesi şampiyonluk için umutlandırıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son 5 sezonda görev yaptığı takımlarda elde ettiği puan ortalaması, bordo-mavilileri yeni sezon öncesi şampiyonluk için umutlandırıyor.

Geçtiğimiz sezona kabus gibi bir başlangıç yapmasının ardından göreve getirdiği Abdullah Avcı ile birlikte önemli bir çıkışa imza atarak ilk dört takım arasında yer alan Karadeniz ekibi, bu sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atarken, Avrupa arenasında da boy gösterecek. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadele edecek olan bordo-mavililer kadro planlamasını da bu doğrultuda yaparken, tecrübeli teknik adamın son 5 sezondaki puan ortalaması ise Karadeniz ekibini şampiyonluk için umutlandırıyor.

Puan ortalaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle çıktığı 32 maçta 2.03 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavili takıma gelmeden önce yollarını ayırdığı ve 18 maça çıktığı Beşiktaş ile 1.67, 2018-2019 sezonunda Başakşehir ile 1.97 ile ligi 2. sırada tamamlayan Avcı, 2017-2018 sezonunda ise 2.12 ile 3. sırada tamamladı. 2016-2017 sezonunda ise 2.15 puan ortalaması ile ligi 2. sırada bitirdi.

2020-2021 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise 2.08 maç başı puan ortalaması elde etti. 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ise 2.03 ile sezonu tamamlamıştı. 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ise 2.14 ile ligi bitirmişti.

Kadro mühendisliği

Geçtiğimiz sezondan itibaren kadro kurgusu üzerine çalışmalar yapan Abdullah Avcı, bazı isimlerle yolları ayırırken, kadroya kattığı ve katacağı yeni isimlerle de takımın çehresini değiştirecek. Yeni sezon öncesi de titiz bir çalışma içerisine giren Avcı, kendi oyun mantalitesini sahaya koyabilecek, oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncular kadroya katarken, rekabetçi bir takımla da yeni sezon hazırlıklarına sürdürecek.

Sistem ve organizasyon yatırımı

Mali açıdan önemli bir süreçten geçen Trabzonspor, ekonomik olarak dengeyi büyük oranda sağlamış durumda. Sürdürülebilir bir takım bütçesi oluşturan Karadeniz ekibi Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezonun planlarını sistem ve organizasyonlar üzerinden yapıyor. Altyapıyla birlikte A Takım kadrosuna katacağı oyunculara akıllı para harcayarak oyun sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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