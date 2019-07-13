Avcı Köpekbalığını Tek Lokmada Yutan Balık (Video)

Okyanusun derinliklerindeki canlıların besin açısından oldukça bol kaynağa sahip olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Dolayısıyla araştırmacılar, derin denizdeki köpek balıklarının bir kılıçbalığını yediklerini gördüklerinde gözlerine inanamamışlardı. Ancak NOAA araştırmacıları, şanslı günlerinde olacaklar ki saniyeler önce kılıçbalığını yiyen köpekbalıklarından bir tanesinin saniyeler için de bir tür derin deniz canlısı tarafından avlandığını da görüntülediler.

ABD Ulusal Okyanussal ve Atmosferik Yönetimi (NOAA) tarafından paylaşılan bir videoda, aç bir iskorpithanisi balığının, avcı olan köpekbalığını nasıl avladığı görülüyor. Aşağıdaki videoda görebileceğiniz bu muhteşem av, 450 metre derinlikte gerçekleşiyor.

Bir benzin tankeri olan SS Bloody Marsh'ın enkazını keşfe çıkan NOAA'nın uzaktan kumanda edilen aracı Deep Discoverer, bir düzine köpekbalığı tarafından yenen 2,5 metre uzunluğundaki kılıçbalığı kalıntısını tesadüfen görüyor.

Connecticut Üniversitesi'nde deniz bilimcisi olan Peter J. Auster "Bu devasa hayvanın ölüm sebebi belli değil. Yaşlılık, hastalık ya da bir tür yaralanma olabilir. Balıkçıların elinden kaçırdığı bir av olduğuna dair herhangi bir iz bulunmuyor. Ancak almış olduğu herhangi bir yara, köpekbalıklarının ısırıkları sebebiyle yok olmuş da olabilir." dedi.

Videoda avcı konumundayken av konumuna düşen köpekbalığı türü, uykucu köpekbalığı da denilen denizin derinliklerinde yaşayan küçük köpekbalığı. Bu köpekbalığını avlayan iskorpithanisi balığının boyu ise 2 metreyi buluyor ve derin su mağlarında veya gemi enkazlarında yaşıyor.