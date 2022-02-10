Avcı, Konyaspor maçı öncesi futbolculara uyarılarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk edecekleri Konyaspor ile bir final maçı değil, bir lig maçı oynayacaklarını belirterek sahada oyuncuları destekleyen pozitif enerji veren bir atmosfer beklediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçına odaklanmaya başladı. Bir maç eksiği bulunan rakibiyle arasındaki puan farkı 9 olan bordo-mavililer 57 puanla lider konumda yer alıyor. Biletlerin satışa çıktığı ilk günden itibaren tüketerek maça büyük ilgi gösteren taraftarı önünde rakibini ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak zirvede tek kalmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 13 Şubat Pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçı öncesi öncesinde ise bir dizi uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, rakip yerine takıma ve oyunculara odaklanılmasını istedi. Avcı, Konyaspor ile bir lig maçı oynayacaklarını belirterek, "Taraftarlarımız, davetlerimize büyük bir sağ duyu göstererek stadyuma geliyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi 'Savunmayı da, hücumu da beraber yapalım.' Oyuncularımıza maç bitene kadar destek olsunlar. Pozitif düşünmeye devam etsinler. Olumsuz enerjiyi bırakıp pozitif enerjiyle yolumuza devam edelim. Güzel işler yapıyoruz ve harika gidiyoruz. Bir lig maçı oynayacağız. Bir final maçı oynamayacağız. Kazansak ta bir kupa almayacağız "ifadelerini kullandı.

Hamsik takımla denenecek

Sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçıran Marek Hamsik'in Konyaspor müsabakasında sahada olabilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor. Bugün takımla birlikte denenmesi beklenen yıldız oyuncunun herhangi bir problem yaşamaması halinde hafta sonu oynanacak olan karşılaşmada sahadaki yerini alması bekleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da oyuncunun durumunu yakından takip ederken, oyun planlamasını da bu doğrultuda yapacak. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor