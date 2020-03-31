"Avcı Kız" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
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Ankara, 3. Sayfa

"Avcı Kız" suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı

Ankara'da "Avcı Kız" adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde "fazla hesap" yöntemiyle gasp eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

31.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:47

Ankara'da "Avcı Kız" adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde "fazla hesap" yöntemiyle gasp eden suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 kişi hakkında toplamda 27 bin 975 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcı Kız suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 112 sanıklı iddianamede, sanıklardan Emrah E. isimli kişinin örgüt lideri olduğu, sanıklardan Alican Y., Aygün A., Erhan Ç., Ersin K., Erol Y., Hüseyin T., Kemal B., Okan Y., Yunus A., Uğur K. ve Turgay Y.'nin ise örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu bildirildi. İddianamede, bu sanıkların, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından bin 605 yıla kadar hapsi talep edildi. Bu sanıklar dışındaki diğer 100 sanığın ise katıldıkları her bir "yağma" eylemi için 10 yıldan 15 yıla kadar, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianamede, tüm sanıklara toplam 27 bin 975 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

İddianamede, örgütün eylemlerine ilişkin detaylı yer verildi. Örgüt üyesi kadınların bazı cep telefonu uygulamalarını kullanarak müşteki erkeklerle tanıştıkları, buluşma ayarlamalarının ardından daha önceden belirlenmiş gece kulüplerine götürdükleri belirtildi. Müştekilere, 5 ile 10 bin lira arasında değişen miktarlarda hesap geldiği, hesaba itiraz eden müştekilerin, örgüt üyelerince darp edildiği ve ardından paralarının gasp edildiği ifade edildi. Sanıkların, bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları kaydedildi.

İş bölümü yapmışlar

Örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiye sosyal medyadan tuzağa düşürenlere "yazıcı", buluşup gece kulübüne götürenlere "yarıcı", hesabı tahsil eden kişilere ise "koparıcı" adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise, masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve "yarıcı" kız arasında ikiye bölündüğü, "yarıcı" kızın ise komisyonun aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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