"Avcı kız" operasyonunda 55 kişi tutuklandı

Başkentte, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda 55 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 55'inin tutuklanmasına, 33'ü hakkında adli kontrol şartlarının uygulanmasına, 3'ünün de ev hapsisinde tutulmasına hükmedildi.

Operasyonda, 99 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın detayları

Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paraları aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

Kaynak: AA