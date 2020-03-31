'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Haberler
Güncel

'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi

ANKARA'da, sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik soruşturma tamamlanarak, 112 sanık için iddianame hazırlandı.

31.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:19
'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi

ANKARA'da, sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü kişileri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik soruşturma tamamlanarak, 112 sanık için iddianame hazırlandı. Polisin 'avcı kız' adını verdiği operasyonda ele geçirilen örgüt lideri Emrah Erdinç ve 11 örgüt yöneticisi için bin 605'er yıl hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik Temmuz 2019'da başlattığı soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan ve Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 107 müşteki, 12'si yönetici olmak üzere 112 sanık yer aldı.

5-10 BİN LİRA HESAPİddianamede, örgüt liderinin Emrah Erdinç, örgüt yöneticilerinin de Erhan Çark, Batuhan Yunus Aydın, Aygün Aydın, Uğur Kaya, Kemal Baykal, Ersin Kurt, Okan Yiğit, Hüseyin Topakkaya, Erol Yetik, Alican Yalçın ve Turgay Yalçın olduğu belirtildi. Örgütün anlaşmalı olduğu gece kulüplerine, örgüt üyesi kadınların sosyal medyadan tanıştıkları müştekileri götürdükleri ve kısa sürede 5-10 bin lira gibi hesap çıkartıldığı belirtildi. Hesaba itiraz edenlerin ise örgüt üyeleri tarafından fiziki ve manevi cebire maruz kalarak, yağmalandıkları bildirildi.İŞ BÖLÜMÜ YAPMIŞLARİddianamede, örgütün çalışma sistemi de detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, örgüt yöneticilerinin örgüt üyeleri ile müştekilerin buluşmalarını ve sonrasında müştekilerin anlaşmalı gece kulüplerine götürülmesi eylemlerinin planlayıcısı oldukları, müştekiyi sosyal medyadan tuzağa düşürenlere 'yazıcı', buluşup gece kulübüne götürenlere 'yarıcı', hesabı tahsil eden kişilere ise 'koparıcı' adı verildiği belirtildi. Elde edilen paranın ise masa hesabı düşüldükten sonra mekan sahibi ve 'yarıcı' kız arasında ikiye bölündüğü, 'yarıcı' kızın ise komisyonunu aldıktan sonra parayı örgüt yöneticilerine verdiği anlatıldı.PARASI OLMAYANLARI BANKAYA GÖTÜRMÜŞLERİddianamede müşteki ifadeleri de yer aldı. Bu ifadelere göre örgüt üyeleri, üzerinde fazla para olmayan mağdurları, en yakındaki bankamatiklere götürerek, zorla hesaplarından para çektirdi. İstenilen parayı çıkaramayanlarla pazarlıklar yapılarak, alabildikleri kadar para aldılar. Bu para çekme işlemleri güvenlik kamera görüntüleriyle tespit edildi. Müştekiler daha sonra yağma suçuna karışan örgüt üyelerini tek tek tespit etti.TELEFON KAYITLARI İDDİANAMEDEÖrgütün, bu şekilde 107 farklı yağma olayı gerçekleştirdiği, bu olayların öncesi ve sonrasında örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları telefon görüşmeleri teknik takiplerle tek tek tespit edildi.  İddianamede yer alan telefon kayıtlarından bazıları şöyle: Örgüt lider yardımcısı Batuhan Yusuf Aydın ile örgüt üyeleri Gamze Çakır ve Esra Kayran arasında ki mesajlaşma: Gamze: Kanka bankaya götür bebeyi para yoksa sabaha kalır, hiç güvenmiyorum bunlaraBatuhan: Adam müdüriyetteGamze: Kaçıyorum ben mutfağaBatuhan: Kaç  Gamze: 'Bin liram var' diyor ama fazla var bundaBatuhan: Eee tabi fazlaGamze: Adam salonda mıEsra: Yukarı çıkardı Batu onu çıktı galiba dur senGamze: Tamam bir bak, parayı aldılar mı?ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ TÜM SUÇLARDAN SORUMLU

İddianame, Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Örgüt lideri Emrah Erdinç ve 11 örgüt yöneticisi tüm suçlardan sorumlu tutularak 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve '107 kez nitelikli yağma' suçlarından toplam bin 605'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. Örgüt üyelerinden 'yağma' suçuna karıştıkları tespit edilenler 6 yıldan 15 yıl kadar hapis istemiyle, 'yağma' suçuna katılmayan sanıklar ise 2 yıldan 15 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezasıyla yargılanacak.  


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Haberler
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haberler
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Ferhat Göçer Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:14:05. #1.15#
title