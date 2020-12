Avcı: "İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunun ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısı üzerinden nasıl çıkacaklarını planladıklarını, çalıştıklarını, ilk yarının istedikleri gibi gittiğini ifade etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Avcı, "İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdik. Hiç beklemediğimiz anda savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin daha iyi oyunuydu. İkinci yarı oyuna tekrar ortak olacağımız dönemde kalemizde gol gördük. Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. 2-3 pastan sonra kaybettiğimiz toplar, final pasları, oyundan kopma Trabzonspor'a yakışmadı. Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor'a yakışmadı. 2-0'dan sonra anları doğru yaşamamız lazım. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar ilk iki devrede önümüze çıktı. İlk yarı oyun daha iyiydi, ikinci yarı golden sonra kopukluklar oldu ama fırsatlar vardı, kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısının olmasından hamlelerde bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Bugün kaybettik. Beni üzen tarafı ikinci golden sonra kabullenmiş durum. Trabzonspor, bunu kabullenmez, bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(Ersen Küçük/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı