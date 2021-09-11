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Avcı ile Terim 9. kez karşılaşacaklar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avcı ile Terim 9. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 9. kez karşı karşıya geliyorlar.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 9. kez karşı karşıya geliyorlar. Geride kalan 8 maçta Terim 3 kez, Avcı ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da oynanacak olan müsabaka iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Ligin geri kalan bölümünde moralli devam etmek isteyen iki ezeli rakip de 3 puanı hedefliyor.

Abdullah Avcı, Terim'e karşı Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında bugüne kadar 8 maça çıktı. İki teknik adam arasındaki 8 karşılaşmada Fatih Terim'in 3, Avcı'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Terim ve Avcı'yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 20 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. O dönemde Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak görev yapan Avcı, Galatasaray'a karşı takımın başında sahaya çıkmıştı ve Ali Sami Yen Stadı'ndaki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011'de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı. Avcı'nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Olaylı maçı Galatasaray kazandı

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir'in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bu maçta yaşananların ardından Abdullah Avcı, basın toplantısında Fatih Terim'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Bir sezon sonra Avcı, Beşiktaş'ın başına geçti. Siyah-beyazlılar ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Umut Nayir'in golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un başında ise Terim'e karşı ilk maçında 2-0 kaybeden Avcı, İstanbul'da oynanan maçta ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İki teknik adam maç öncesi tokalaşacak mı?

İki teknik adam arasındaki gerginlik Galatasaray ile Başakşehir arasında 2018-19 sezonunda oynanan müsabakada yaşanmıştı. Galatasaray 2-1 galip ayrıldığı karşılaşmada kupayı müzesine götürmüştü. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada iki teknik adam maç öncesi ve maç sonrası bir araya gelmemişti. Yarın Trabzon'da oynanacak olan müsabakada iki teknik adamın bir araya gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.

Avcı ve Terim arasındaki maçlar şu şekilde:

Galatasaray-Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Beşiktaş-Galatasaray: 1-0

Galatasaray-Başakşehir: 2-1

Başakşehir-Galatasaray 1-1

Galatasaray-Başakşehir: 2-0

Başakşehir-Galatasaray: 2-0

Galatasaray-İstanbulspor: 1-1 - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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