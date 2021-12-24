Avcı ile öğrencisi Belözoğlu'nun ilk düellosu

Ligde 45 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 19'uncu haftasında 32 puanla ligin 3'üncü sırasındaki Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yarınki karşılaşmada, 2006-2011 ve 2014-2019 yılları arasında 2 kez teknik direktörlüğünü yaptığı İstanbul ekibine karşı yarışırken, görev aldığı dönemde Başakşehir'de forma giyen ve şu an takımı yöneten öğrencisi Emre Belözoğlu'na karşı da mücadele edecek. Yaklaşık 3 ay önce Medipol Başakşehir'de göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu ise, 2015-2019 yıllarında hocası olan Abdullah Avcı'ya karşı teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavını verecek.