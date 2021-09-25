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Avcı'dan savunmada mecburi değişim

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Avcı'dan savunmada mecburi değişim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Vitor Hugo'nun kart cezalısı olması nedeniyle savunmada mecburi değişime gidiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Vitor Hugo'nun kart cezalısı olması nedeniyle savunmada mecburi değişime gidiyor. Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinden geldiği günden beri vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı, Aytemiz Alanyasyor maçı öncesinde Hüseyin Türkmen'e 'hazır ol' mesajı verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 27 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, savunmada mecburi değişime gidecek. Bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinden vazgeçmeyen deneyimli çalıştırıcı savunmada önemli bir aşama kaydetti. Vitor Hugo'nun Konyaspor maçında kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kalan Karadeniz ekibinde Edgar le'nin yanına kimi yerleştireceği merak edilen Abdullah Avcı, Berat Özdemir'i, Portekizli oyuncuyla birlikte oynatmıştı.

Hüseyin Türkmen'e 'hazır ol' mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında, Hüseyin Türkmen'e forma şansı vermesi bekleniyor. Edgar le ve Vitor Hugo ikilisinin uyumu sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Hüseyin Türkmen, Alanyaspor karşısında forma şansı gelirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise oyuncuya 'hazır ol' mesajı gönderdi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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