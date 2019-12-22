Avcı'dan Ljajic'e kesik

22.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:19

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde Adem Ljajic'i yedekte bıraktı. Boşnak oyuncu son dönemdeki performansıyla eleştiriliyordu.



Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesinde Boşnak yıldız Adem Ljajic'i ilk 11 dışında bıraktı. Son dönemdeki futboluyla eleştirilen Ljajic'i yedek soyunduran Avcı, Galatasaray derbisindeki orta saha dizilişini sahaya sürdü. Atiba-Elneny ikilisini ön liberoda oynatan Avcı, Diaby'yi ise sağ kanattan çekerek Adem Ljajic'in oynadığı bölgeye çekti. Ljajic'in yerine ise Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ilk 11'de şans buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA