Avcı'dan Cumhuriyet Davasıyla İlgili Açıklama

Nabi Avcı, Cumhuriyet Gazetesi davası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazetecilerle ilgili davalarda da bütün gazeteciler, yazarlar için söylüyorum; tutukluluk zorunluluğu olmayan davalarda mahkemelerin bunu dikkate alması gerektiğini ve aldığını da görüyorum" dedi.