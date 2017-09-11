Avcı'dan Cumhuriyet Davasıyla İlgili Açıklama
Nabi Avcı, Cumhuriyet Gazetesi davası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazetecilerle ilgili davalarda da bütün gazeteciler, yazarlar için söylüyorum; tutukluluk zorunluluğu olmayan davalarda mahkemelerin bunu dikkate alması gerektiğini ve aldığını da görüyorum" dedi.
Nabi Avcı, Cumhuriyet Gazetesi davası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gazetecilerle ilgili davalarda da bütün gazeteciler, yazarlar için söylüyorum; tutukluluk zorunluluğu olmayan davalarda mahkemelerin bunu dikkate alması gerektiğini ve aldığını da görüyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com