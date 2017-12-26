Avcı'dan, Çocuklara Geleneksel Sokak Oyunları Tavsiyesi

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, ilçede bulunan okullara ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Avcı, öğrencilere verdiği nasihat ile bilgisayar başından kalkıp, geleneksel sokak oyunları oynamalarını istedi.



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sabahları gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik ile birlikte Gazi Osman Paşa İlkokulunu ziyaret eden Başkan Avcı, ders öncesi öğrencilerle muhabbet etti, onlara sorular sordu. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyip öğütler veren Başkan Avcı, öğrencilerin kendisine verdiği samimi cevaplar karşısında memnuniyetini dile getirdi. Avcı, "çocuklara derslerden arta kalan zamanlarda internet ortamında çok fazla zaman geçirmemelerini, geleneksel oyunlara yönelmeleri tavsiyesinde bulundu" Başkan Hasan Avcı, samimi ve sıcak tavırlarıyla dikkat çekerken, çocuklar da sevgi ve muhabbetleriyle Başkana karşılık verdi. - BALIKESİR