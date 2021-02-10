AVAX Coin %44 yükseldi! AVAX Coin nedir? AVAX son durum nedir? AVAX yorum ve grafiği

Önde gelen projelerden AVAX, 4 Şubat tarihinde önde gelen ABD merkezli kripto para borsalarından biri olan OKCoin'in listeleme duyurusuyla bir yükseliş trendine girmişti. Altcoin, 15 dolardan kısa süre içerisinde 22 dolara kadar yükseldi. Sert yükselişini sürdüren AVAX, bugün itibariyle 31.07 dolar ile yeni bir ATH belirledi.

AVAX, son 24 saat içerisinde yaklaşık %60 oranında bir yükseliş kaydetti. AVAX'ın son 7 gündeki kazanımı %146'ya yükselirken, son 30 gündeki kazanımı ise %427'ye ulaştı.

AVAX, CoinGecko verilerine göre, yayın saati itibariyle 30.34 dolardan işlem görüyor.

AVAX COİN NEDİR?

AVAX , Bitcoin'de olduğu gibi, kıtlık yaratan ve diğer stake etme platformları gibi enflasyon yoluyla sürekli seyreltmeden muzdarip olmayan sabit sınırlı bir arz belirtecidir.

Avalanche , Polkadot'a benzer şekilde çalışan merkezi olmayan bir uygulama ağıdır. Bu teknoloji, geliştiricilerin belirli ihtiyaçlara uyan ve diğer blok zincirleriyle birlikte çalışarak blok zincirleri dağıtmasına olanak tanır.

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