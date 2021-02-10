AVAX Coin %44 yükseldi! AVAX Coin nedir? AVAX son durum nedir? AVAX yorum ve grafiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AVAX Coin %44 yükseldi! AVAX Coin nedir? AVAX son durum nedir? AVAX yorum ve grafiği

10.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:53
AVAX Coin %44 yükseldi! AVAX Coin nedir? AVAX son durum nedir? AVAX yorum ve grafiği

Önde gelen projelerden AVAX, 4 Şubat tarihinde önde gelen ABD merkezli kripto para borsalarından biri olan OKCoin'in listeleme duyurusuyla bir yükseliş trendine girmişti. Altcoin, 15 dolardan kısa süre içerisinde 22 dolara kadar yükseldi. Sert yükselişini sürdüren AVAX, bugün itibariyle 31.07 dolar ile yeni bir ATH belirledi.

AVAX, son 24 saat içerisinde yaklaşık %60 oranında bir yükseliş kaydetti. AVAX'ın son 7 gündeki kazanımı %146'ya yükselirken, son 30 gündeki kazanımı ise %427'ye ulaştı.

AVAX, CoinGecko verilerine göre, yayın saati itibariyle 30.34 dolardan işlem görüyor.

AVAX COİN NEDİR?

AVAX , Bitcoin'de olduğu gibi, kıtlık yaratan ve diğer stake etme platformları gibi enflasyon yoluyla sürekli seyreltmeden muzdarip olmayan sabit sınırlı bir arz belirtecidir.

Avalanche , Polkadot'a benzer şekilde çalışan merkezi olmayan bir uygulama ağıdır. Bu teknoloji, geliştiricilerin belirli ihtiyaçlara uyan ve diğer blok zincirleriyle birlikte çalışarak blok zincirleri dağıtmasına olanak tanır.

AVAX COİN YORUM VE GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AVAX Coin %44 yükseldi! AVAX Coin nedir? AVAX son durum nedir? AVAX yorum ve grafiği
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:17:26. #1.16#
title