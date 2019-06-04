Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları gerçekleştirildiği belirtildi.

Harekatlar sırasında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilirken en az 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: AA