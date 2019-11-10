Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
10.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:50
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA