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AVAS ANTİKA PAZARI AÇILIYOR!

AVAS ANTİKA PAZARI AÇILIYOR!
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Eklenme tarihi 23 Aralık 2021ABONE OL AVAS ANTİKA PAZARI AÇILIYOR!

Eklenme tarihi 23 Aralık 2021

ABONE OL AVAS ANTİKA PAZARI AÇILIYOR! Avas Antika Pazarı 25 Aralık Cumartesi günü Adem Baştürk Kültür Merkezi Pazar Alanı'nda antikaseverleri bekliyor. Her cumartesi açılacak olan pazarda birbirinden kıymetli ürünler alıcıların beğenisine sunulacak.

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