Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynayacağı maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını eleyen sarı-siyahlı takım, 3. eleme turunda Partizan ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Partizan maçının önemine dikkati çekerek:

"Slovenya'da güzel bir galibiyetle döndük. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu sezon kadromuz yenileyerek, daha da güçlendirdik. Takım olarak UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna odaklandık. Partizan karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanacağız. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçından avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Partizan maçının ardından Süper Lig'de sahamızda Başakşehir'i konuk edeceğiz. Bizim için zorlu bir hafta olacak."

Kaynak: AA