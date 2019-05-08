Avantajlar Katlandı

Düzenlediği kampanyalarla alışverişi daha cazip hale getiren Samsun Piazza'da 500 TL alışveriş 55 TL chip-para kazandırıyor.

Ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasıyla bol alternatifli alışveriş imkanı sunan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Akbank iş birliği ile düzenlediği yeni kampanyası kapsamında, 500 liralık alışverişe 55 TL chip-para kazandırıyor.

Axess'e özel 1-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun Piazza AVM'de kampanyaya dahil üye iş yerlerinden yapılan toplam 500 TL alışveriş yapan ziyaretçilere 55 TL chip-para hediye ediliyor. Kazanılan chip-paraların 31 Mayıs 2019 tarihine kadar tüm kart üye iş yerlerinde kullanılabileceği kampanya, Ramazan ve bayram alışverişine çıkan Piazza ziyaretçilerini mutlu ediyor.

Kampanyadan faydalanmak için, ilk harcamadan önce kartın mobil sayfasından "Hemen Katıl" butonunun tıklanması veya "SAMSUNPIAZZA" yazıp 4566'ya SMS gönderilmesi yeterli oluyor. Para hediyesi, kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra karta anında yükleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA