Avansas'tan Kovid-19 mücadelesine tam destek
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Avansas'tan Kovid-19 mücadelesine tam destek

Avansas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele sürecindeki çabalarına hız kesmeden devam ediyor.

24.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:50
Avansas'tan Kovid-19 mücadelesine tam destek

Avansas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele sürecindeki çabalarına hız kesmeden devam ediyor.

Avansas açıklamasına göre, Kovid-19 pandemisinin Türkiye'de de görülmesinin ardından birincil önceliğini toplum sağlığı olarak belirleyen Avansas, salgınla mücadele sürecine kesintisiz destek veriyor. Ülkemizde ilk vakaların görülmeye başladığı anda hem çalışanlarının hem de toplum sağlığını korumak için gerekli aksiyonları alan platform, tedarikten depolamaya, taşımadan teslime kadar tüm süreçlerinde 360 derece sterilizasyon sağladı. Platform, aldığı hijyen önlemleri ile operasyonlarına üst düzey hassasiyetle devam ederek bu doğrultuda deposunu ve sevkiyat araçlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor ve tüm çalışanlarına Kovid-19 hakkında bilgilendirici eğitimler veriyor. Belirli bölgelerden verilen siparişleri kendi araçlarıyla hem işyerlerine hem de evlere 1 iş gününde teslim eden Avansas, bu süreçte sterilizasyon konusunda aldığı hızlı aksiyonlarla da e-ticaret sektörüne örnek oluyor.

-Avansas'tan sağlık çalışanlarına maske bağışı

Kovid-19 mücadelesinde ön safhalarda yer alan Avansas, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası çerçevesinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne kamu hastanelerinde kullanılmak üzere 20 bin adet tek kullanımlık maske bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avansas Genel Müdürü Sedat Anak, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak için aldığımız tüm önlemlerin yanında yürütülen ulusal seferberliğe de katkı sağlamayı bir borç biliyoruz. Bu nedenle Avansas olarak; hem bizlerin sağlığı hem de ülkemizin bu süreci en kısa sürede atlatması için canla başla çalışan sağlık çalışanlarına iletilmek ve kamu hastanelerinde kullanılmak üzere, 20 bin adet maske bağışında bulunduk ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslimatımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Bu zor günlerin ancak toplumsal dayanışma ile aşılabileceğine dikkati çeken Anak, "Böyle bir dönemden en az hasarla çıkabilmemizin yolu toplumsal seferberlik bilinciyle hareket etmemiz. Avansas olarak, salgının yayılım riskini en aza indirmek için tüm önlemleri en üst seviyede alıyoruz. Bununla birlikte görevlerinin başında olan cefakar sağlık çalışanlarına destek olmak da bu süreçteki vatani borcumuz. Bu salgını ülkece büyük bir dayanışma örneği sergileyerek el birliğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Avansas olarak üzerimize düşeni yapacak ve toplum sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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