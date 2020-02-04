Avanos'un nüfusu 490 kişi arttı

04.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:31

TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayısına göre Avanos ilçe merkezinin nüfusu 490 kişi artış gösterdi.



TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 nüfusu açıklandı. Avanos ilçesinin nüfusu geçen yıla göre 490 kişi artış göstererek 13 bin 972 olarak açıklandı.



Avanos'un 2018 nüfusu 13 bin 482 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA