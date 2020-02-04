Avanos'un nüfusu 490 kişi arttı
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Avanos'un nüfusu 490 kişi arttı

TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayısına göre Avanos ilçe merkezinin nüfusu 490 kişi artış gösterdi.

04.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:31
Avanos'un nüfusu 490 kişi arttı

TÜİK tarafından açıklanan nüfus sayısına göre ilçe merkezinin nüfusu 490 kişi artış gösterdi.


TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 nüfusu açıklandı. Avanos ilçesinin nüfusu geçen yıla göre 490 kişi artış göstererek 13 bin 972 olarak açıklandı.


Avanos'un 2018 nüfusu 13 bin 482 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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