Avanos'ta sağanak
Nevşehir'in Avanos ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.
Sağanak nedeniyle dere yataklarının taşması sonucu yollara ve evlerin bahçesine taşan sel suları hasara yol açtı. Avanos Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede iş makineleri ile müdahale edilerek sel suları tahliye edildi.
Selden dolayı Yukarı Mahalle'de bulunan iki evin bahçesi hasar gördü, bir evin garajını su bastı.
Göreme ve Uçhisar'dan Avanos'a gelen Matcan deresinde de yoğun sel sularından dolayı çamur aktı.
Kaynak: AA
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