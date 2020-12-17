Avanos'ta polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Avanos'ta polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

17.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:56
Avanos'ta polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Avanos'ta polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Avanos'ta polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde bulundurma ve kullananların yakalanarak adli makamlara sevk edilmesi için çalışma yapıldı.

Orta Mahalle Bayrak Tepesi mevkisinde durumundan şüphelenilen A.S. polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan A.S'nin üst aramasında 6 parça halinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette 7,55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.S'nin ikametinde yapılan aramada ise iki adet hassas terazi, 0.5 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat bulundu.

Arama sırasında ikamete gelen A.R.S'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan A.S. ve A.R.S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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