Avanos'ta Öğrenci Servisi İşletmecileriyle Toplantı

Avanos ilçesinde yeni eğitim öğretim dönemi öncesi Kaymakam Murat Çağrı Erdinç başkanlığında okul servisi şoförleriyle toplantı yapıldı.



Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, servis sürücülerinin uyması gereken kurallar hatırlatılarak, servislerde bulunması gereken özellikler ele alındı.



Kaymakam Erdinç, önleyici tedbirlerin alınmasının önemine değinerek, "Güvenlik güçlerinden önce servis şoförleri dikkatli olmalı. Okul çevrelerinde yabancı ve şüpheli şahıslar görüldüğünde emniyet ekiplerine servis şoförleri ve nöbetçi öğretmenler tarafından mutlaka bildirilmesini istiyoruz." diye konuştu.



Erdinç, ilçede 11 servis hattında, 60 civarında servis aracı bulunduğunu belirterek, öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine ilişkin herhangi bir olumsuz durumun şimdiye kadar yaşanmamış olmasından dolayı işletmecilerin gösterdikleri hassasiyete teşekkür etti.



Toplantıya, Belediye Başkanı İsmet İnce, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Güven, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Berk ve servis şoförleri katıldı.