Avanos'ta hakaret suçundan aranan şüpheli tutuklandı
Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
18.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:59
Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Avanos adli makamlarınca hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile aranan Y.K., Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA