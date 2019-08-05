Avanos'ta FETÖ'dan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı

Avanos'ta FETÖ'dan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

5.08.2019 10:11
Avanos'ta FETÖ'dan 1 şüpheliye adli işlem yapıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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