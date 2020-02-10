Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı
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Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.

10.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:56
Avanos'ta bir kişiyi kaçıran 2 şüpheli tutuklandı

İlçe ekipleri tarafından bir kişiyi alıkoyarak kaçıran 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 kişiyi kaçırarak alıkoyan 2 şüphelinin kaçtığı ihbarı üzerine yaptığı çalışmada Karaseki Mahallesi 730.sokak üzerinden terk edilmiş buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede sağ arka çamurlukta kurşun izi ve camlarının kırıldığı tespit edildi. Polis ekipleri olaya karıştığını tespit ettiği E.Y. ve O.K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve O.K. 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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