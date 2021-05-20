Avanos'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avanos'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Avanos'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.L. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen firari R.L. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip canına kıydı
Komiser, gece nöbetinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip canına kıydı
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Necati Şaşmaz Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avanos'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:01:22. #1.13#

title