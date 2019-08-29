Avanos'ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Avanos'ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

29.08.2019 13:38
Avanos'ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü Avanos İlamat ve İnfaz Bürosunca silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A. (45) isimli şahıs yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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