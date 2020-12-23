Avanos'ta 2 ton kaçak içki ele geçirildi
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Avanos'ta 2 ton kaçak içki ele geçirildi

23.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:32
Avanos'ta 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evinde 2 ton sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde bulunan bir bağ evinde yapılan aramada 2 ton sahte içki ele geçirildi. Bağ evi sahibi A.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, A.B. ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Avanos'ta 2 ton kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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