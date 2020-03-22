Avanos sokakları boş kaldı Korona virüs ile mücadele kapsamında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması çağrısının ardından Nevşehir'in Avanos ilçesinde sokaklar boş kaldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması çağrısının ardından Nevşehir'in Avanos ilçesinde sokaklar boş kaldı.

Her hafta sonu binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nevşehir'in Avanos ilçesi bu hafta boş kaldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında yaşlılara getirilen dışarı çıkma yasağının yanı sıra vatandaşlara da mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması çağrısının yapılmasının ardından Avanos ilçesinde sokaklar boş kaldı. Kızılırmak üzerinde bulunan tahta köprüden geçmek için adeta yarış halinde olan vatandaşların dışarı çıkmamasıyla birlikte köprü boş kaldı.

Avanos ilçesini hafta sonları 5 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyordu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA