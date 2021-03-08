Avanos Belediyesinin kadın çalışanlarına çiçek dağıtıldı
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Avanos Belediyesinin kadın çalışanlarına çiçek dağıtıldı

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:52
Avanos Belediyesinin kadın çalışanlarına çiçek dağıtıldı

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyedeki kadın çalışanlara karanfil hediye etti.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyedeki kadın çalışanlara karanfil hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binasındaki hizmet birimlerini gezen Başkan İbaş, kadın personellere ziyarette bulundu.

Çalışanların günlerini tebrik eden İbaş, karanfil hediye ettiği personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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