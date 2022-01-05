Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı - Haberler
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Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı

Avanos Belediyesi çalışanlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Avanos Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Avanos Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal denge sözleşmesine, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur ile Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş imza etti.

Sözleşmenin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen İbaş, "Çalışan her birey bu kuruma değer katıyor. Bizler de kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanarak tüm çalışanlarımızın haklarını verebilmek adına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." dedi.

Törende, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Çetin Saygı ile Avanos Belediyesi işyeri temsilcisi Engin Öztürk de hazır bulundu.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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